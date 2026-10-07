Россия ударила крылатыми ракетами по складу в Чернигове

Российские оккупанты ударили в среду, 7 октября, по складу в Чернигове крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского.
"Чернигов был атакован крылатыми ракетами. Попадания зафиксированы по складскому помещению", - рассказал он.
Брыжинский добавил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Позже он добавил, что в результате вражеского удара возник пожар в трехэтажном административном здании.
Напомним, ночью враг нанес массированный удар по Украине. РФ применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбила большинство из них, но есть "прилеты".
Отметим, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома. В результате удара погибли 9 человек, из них трое детей. Травмированы 38 человек, среди которых 7 детей.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей ночного удара по Украине стала энергетика. Страна-агрессор выпустила 70 ракет, среди которых много баллистических.
Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".