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Россия ударила крылатыми ракетами по складу в Чернигове

12:48 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)

Российские оккупанты ударили в среду, 7 октября, по складу в Чернигове крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского.

"Чернигов был атакован крылатыми ракетами. Попадания зафиксированы по складскому помещению", - рассказал он.

Брыжинский добавил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Позже он добавил, что в результате вражеского удара возник пожар в трехэтажном административном здании.

Напомним, ночью враг нанес массированный удар по Украине. РФ применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбила большинство из них, но есть "прилеты".

Отметим, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома. В результате удара погибли 9 человек, из них трое детей. Травмированы 38 человек, среди которых 7 детей.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей ночного удара по Украине стала энергетика. Страна-агрессор выпустила 70 ракет, среди которых много баллистических.

Обо всех последствиях вражеских ударов в ночь на 7 октября читайте в материале РБК-Украина "Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночном обстреле Украины".

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