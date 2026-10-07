Россия ударила крылатыми ракетами по складу в Чернигове

"Чернигов был атакован крылатыми ракетами. Попадания зафиксированы по складскому помещению", - рассказал он.

Брыжинский добавил, что информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Позже он добавил, что в результате вражеского удара возник пожар в трехэтажном административном здании.

Напомним, ночью враг нанес массированный удар по Украине. РФ применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбила большинство из них, но есть "прилеты".

Отметим, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома. В результате удара погибли 9 человек, из них трое детей. Травмированы 38 человек, среди которых 7 детей.