Летели "Искандеры", KN-23 и не только: как ПВО отражала массированную атаку РФ

Минувшей ночью Россия совершила новую масштабную атаку на разные регионы Украины. На этот раз враг применил много ракет и дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 6 октября.

Во время нее российские захватчики применили:

противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс", запущенные из Ростовской области РФ;

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400/KN-23, запущенные из Брянской и Воронежской областей РФ;

48 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", запущенных из Вологодской и Курской областей, а также Каспийского моря;

130 ударных БпЛА типа Shahed, из которых 46 были реактивными, а также "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Беспилотники запускались из районов Орла, Приморско-Ахтарского, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Основными направлениями удара стали Киевская, Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 161 воздушную цель:

5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Циркон"/"Оникс";

39 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" и "Калибр". По поводу еще шести крылатых ракет информация уточняется;

117 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов, из которых 38 были реактивными.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников противника на 18 локациях. Еще в пяти местах упали сбитые воздушные цели или их обломки.

Атака продолжается. В воздушном пространстве остаются вражеские дроны.