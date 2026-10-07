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Росія вдарила крилатими ракетами по складу у Чернігові

12:48 07.10.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSKyiv)

Російські окупанти вдарили в середу, 7 жовтня, по складу у Чернігові крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

"Чернігів був атакований крилатими ракетами. Влучання зафіксовані по складському приміщенню", - розповів він.

Брижинський додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Пізніше він додав, що внаслідок ворожого удару виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі.

Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару по Україні. РФ застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".

Зазначимо, у Прилуках триває рятувальна операція на руїнах зруйнованого російською ракетою п'ятиповерхового будинку. Внаслідок удару загинули 9 осіб, з них троє дітей. Травмовано 38 осіб, серед яких 7 дітей.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що однією з головних цілей нічного удару по Україні стала енергетика. Країна-агресорка випустила 70 ракет, серед яких багато балістичних.

Про всі наслідки ворожих ударів в ніч на 7 жовтня читайте в матеріалі РБК-Україна "Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України".

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ЧернігівВійна в УкраїніРакети