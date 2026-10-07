Росія вдарила крилатими ракетами по складу у Чернігові

"Чернігів був атакований крилатими ракетами. Влучання зафіксовані по складському приміщенню", - розповів він.

Брижинський додав, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Пізніше він додав, що внаслідок ворожого удару виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі.

Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару по Україні. РФ застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".

Зазначимо, у Прилуках триває рятувальна операція на руїнах зруйнованого російською ракетою п'ятиповерхового будинку. Внаслідок удару загинули 9 осіб, з них троє дітей. Травмовано 38 осіб, серед яких 7 дітей.