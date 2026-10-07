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В Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-Украина

10:11 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская aimg Мария Кучерявец
В Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-Украина Фото: последствия атаки на дом в Прилуках (Мария Кучерявец, РБК-Украина)
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В Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте и показал все последствия атаки на город.

В результате вражеской атаки на Прилуки погибли 5 человек, еще 20 получили ранения.

Как сообщает корреспондент издания, недавно из-под завалов дома спасли ребенка.

В Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-УкраинаВ Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-УкраинаВ Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-УкраинаВ Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-Украина

Фото: последствия атаки на Киев (Мария Кучерявец, РБК-Украина)

Позже также вытащили женщину, она жива. Спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут быть еще люди.

Напомним, враг ночью массированно атаковал город ракетами. Удар случился утром, когда жители еще спали в своих домах.

Среди пострадавших известно о троих детях и полицейской.

Напомним, ночью враг нанес массированный удар по Украине. РФ применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбило большинство из них, но есть "прилеты".

Также враг ночью ударил по Киеву и области, Днепру, Запорожье, Александрии, Кременчугу и другим городам Украины.

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