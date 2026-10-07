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Энергетика стала одной из главных целей РФ во время массированного удара, - Зеленский

10:54 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Энергетика стала одной из главных целей РФ во время массированного удара, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Энергетика стала одной из главных целей ночного удара России по Украине. Враг запустил 70 ракет, и среди них много баллистических.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Одна из ключевых мишеней - наша энергетика", - сказал Зеленский. По его словам, россияне хотели ударить болезненно и показательно. Президент назвал этот удар одним из самых подлых.

В общей сложности россияне выпустили 70 ракет, среди которых было много баллистических. Также летели дроны "Шахеды". Сбить удалось только часть. Этой ночью под ударом была инфраструктура Киева и 12 областей.

Разрушение в Прилуках, Днепре и Кременчуге

По словам Зеленского, в день рождения главы Кремля Владимира Путина российская армия разрушила жилой дом в Прилуках Черниговской области. Это была обычная пятиэтажка.

По состоянию на данный момент известно о пяти погибших и 26 раненых, среди которых пятеро детей. Под завалами могут быть люди, поэтому спасатели непрерывно работают на месте и делают все, чтобы найти каждого и каждую.

От российских ракетных ударов также повреждены пять многоквартирных домов в Днепре и четыре многоэтажки в Кременчуге. Два человека погибли, восемь ранены.

В Запорожье дрон повредил многоэтажку. Россияне убили в Киеве двух человек, еще двое погибли в Александрии.

"Российская баллистика остается наибольшим вызовом. И пакеты ПВО для нас сейчас - это жизненная необходимость", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина ежедневно ищет ракеты к "петриотам". Они, по словам президента, могут и должны реально защищать жизнь людей на украинском небе.

Напомним,украинская система радиоэлектронной борьбы "Лима" в этом году отвела от Киева две российские баллистические ракеты, летевшие на правительственный объект.

Об этом, по данным военных, сообщало издание The Wall Street Journal.

Как сообщало РБК-Украина, в Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах пятиэтажки, разрушенная российской ракетой.

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