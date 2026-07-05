Россия атаковала терминал Новой почты на Черниговщине: что известно о последствиях
Российские войска сегодня совершили очередную атаку на гражданскую логистическую инфраструктуру Украины. В результате удара разрушений получил сортировочный терминал "Новой почты" в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.
Последствия атаки и работа компании
Вражеский удар по логистическому объекту произошел сегодня около 16:20. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия начались работы по локализации последствий обстрела.
Несмотря на разрушение инфраструктуры, компания оперативно отреагировала на чрезвычайную ситуацию:
- уже задействованы резервные логистические схемы для обхода поврежденной локации
- доставка всех отправлений продолжает производиться четко по графику
Клиенты могут отслеживать актуальный статус своих посылок и грузов в мобильном приложении или на официальном сайте компании.
Почему Россия атакует логистические объекты
Российские оккупанты целенаправленно выбирают своими целями гражданскую инфраструктуру компании. В частности, в июне Россия назвала "Новую почту" логистическим центром ВСУ и не скрывает удары, пытаясь оправдать очередной теракт против гражданского объекта в Сумах.
Кроме того, вражеские атаки все чаще приводят к трагическим последствиям для персонала. В начале июля в Запорожье из-за атаки РФ повреждено отделение "Новой почты", есть погибший работник компании в результате удара вражеских дронов.
Вопреки постоянным обстрелам и угрозам, логистический оператор продолжает развивать сервисы для украинцев. Недавно "Новая почта" начала доставлять посылки ночью в рамках нового пилотного проекта, чтобы ускорить получение отправлений.