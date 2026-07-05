Россия атаковала терминал Новой почты на Черниговщине: что известно о последствиях

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Российские войска сегодня совершили очередную атаку на гражданскую логистическую инфраструктуру Украины. В результате удара разрушений получил сортировочный терминал "Новой почты" в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал компании.

Последствия атаки и работа компании Вражеский удар по логистическому объекту произошел сегодня около 16:20. К счастью, погибших и пострадавших нет. На месте происшествия начались работы по локализации последствий обстрела. Несмотря на разрушение инфраструктуры, компания оперативно отреагировала на чрезвычайную ситуацию: уже задействованы резервные логистические схемы для обхода поврежденной локации

доставка всех отправлений продолжает производиться четко по графику Клиенты могут отслеживать актуальный статус своих посылок и грузов в мобильном приложении или на официальном сайте компании.