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Россия назвала "Новую почту" логистическим центром ВСУ и не скрывает ударов (видео)

15:25 19.06.2026 Пт
2 мин
В России даже не скрывают удары по "Новой почте"
aimg Ирина Глухова
Россия назвала "Новую почту" логистическим центром ВСУ и не скрывает ударов (видео) Фото: последствия удара по "Новой почте" в Сумской области (t.me/novapostcorp)
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Россия признала удар по отделению "Новой почты" в Сумах, произошедшем 17 июня. В Минобороны РФ назвали гражданский объект "логистическим центром ВСУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По заявлению российского ведомства, армия РФ нанесла удар по логистическому центру ВСУ "Новая почта" в районе Сум, который якобы используется для хранения БПЛА.

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Как утверждает российское военное ведомство, удар по объекту был нанесен беспилотником типа "Герань" - так в РФ называют дроны-камикадзе "Шахед".

Российские СМИ также опубликовали видео атаки.

Что заявили в "Новой почте" об атаке

Напомним, утром 17 июня российские беспилотники дважды атаковали сортировочный терминал "Новой почты" в Сумской области. Сотрудники не пострадали.

Пожар после попаданий ликвидировали спасатели ГСЧС.

Удары разрушили кровлю и часть оборудования. Также повреждены сетчатые контейнеры, в которых хранились посылки.

На момент атаки в терминале находилось более 13 000 отправлений. Их задекларированная стоимость - более 42 миллионов гривен.

"Новая почта" обещает компенсировать клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки.

Другие удары по "Новой почте"

Россия регулярно атакует объекты "Новой почты" по всей Украине. Во время массированного удара по Киеву 15 июня был уничтожен крупнейший и самый современный сортировочный терминал компании.

До этого российский беспилотник атаковал терминал "Новой почты" в Запорожье - в результате удара возник масштабный пожар.

До этого россияне два дня подряд наносили удары по терминалу "Новой почты" в Днепре. Объект логистической инфраструктуры частично разрушен, пострадавших среди персонала тогда не было.

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