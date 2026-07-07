"Новая почта" раскрыла последствия утреннего удара по терминалу в Кривом Роге
В результате утренней атаки на Кривой Рог получил повреждения сортировочный терминал "Новой почты". Работники не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.
"Самое главное, что наши работники не пострадали, ведь на момент атаки все находились в укрытиях, обустроенных на территории логистического объекта. Жизнь нашей команды и клиентов - это безусловный приоритет", - подчеркнули в "Новой почте".
Сейчас на месте работают экстренные службы, ликвидирующие последствия атаки.
Последствия атаки и компенсации
В связи с появлением ложной информации в сети "Новая почта" подчеркнула, что продолжает работать в штатном режиме.
"За годы полномасштабной войны мы построили систему, позволяющую оперативно реагировать на подобные вызовы. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме", - говорится в заявлении.
Фото: последствия удара по "Новой почте" в Кривом Роге (ГСЧС и Днепропетровская ОВА)
Компания пообещала компенсировать клиентам 100% объявленной стоимости уничтоженных отправлений. Представители почты самостоятельно свяжутся с каждым владельцем поврежденной посылки для оформления выплат.
В "Новой почте" добавили, что клиенты могут лично обратиться с запросом на возмещение.
Напомним, 6 июля российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Днепра, попав в сортировочный терминал "Новой почты". В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар, который спасателям удалось быстро потушить.
Кроме того, днем ранее, 5 июля, войска РФ нанесли удар по еще одному логистическому объекту. Под обстрел попал сортировочный терминал "Новой почты" в Черниговской области.