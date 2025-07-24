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В Николаеве российский дрон атаковал базу норвежской гуманитарной организации

Николаев, Четверг 24 июля 2025 17:10
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В Николаеве российский дрон атаковал базу норвежской гуманитарной организации Фото: в Николаеве российский дрон атаковал базу норвежской гуманитарной организации (Норвежская народная помощь)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве во время ночной атаки России 24 июля дрон попал в базу норвежской гуманитарной организации Norwegian People's Aid. Она помогает с разминированием в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

По словам руководителя отдела Норвежской народной помощи Руне Дейл-Андерсена, помещение норвежской гуманитарной организации получило повреждения во время ночного обстрела Николаева.

"Мы не знаем, это российский дрон, сбитый Украиной, или это на самом деле дрон попал в полевую базу. Мы работаем над выяснением этого", - заявил Дейл-Андерсен.

В организации отметили, что до сих пор не фиксировали российские беспилотники так близко к своей базе в Николаеве.

"Нам повезло. В лагере не было персонала, и есть только материальный ущерб", - отметил представитель организации.

Обстрел Николаева

Напомним, российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали ряд регионов Украины с использованием беспилотников типа "Шахед" и ракет.

В частности, под атакой российских "Шахедов" находился Николаев. В результате обстрела в городе возникло несколько пожаров. Информация о пострадавших не поступала.

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Николаев Норвегия Война в Украине Атака дронов
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