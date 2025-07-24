В Николаеве российский дрон атаковал базу норвежской гуманитарной организации
В Николаеве во время ночной атаки России 24 июля дрон попал в базу норвежской гуманитарной организации Norwegian People's Aid. Она помогает с разминированием в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
По словам руководителя отдела Норвежской народной помощи Руне Дейл-Андерсена, помещение норвежской гуманитарной организации получило повреждения во время ночного обстрела Николаева.
"Мы не знаем, это российский дрон, сбитый Украиной, или это на самом деле дрон попал в полевую базу. Мы работаем над выяснением этого", - заявил Дейл-Андерсен.
В организации отметили, что до сих пор не фиксировали российские беспилотники так близко к своей базе в Николаеве.
"Нам повезло. В лагере не было персонала, и есть только материальный ущерб", - отметил представитель организации.
Обстрел Николаева
Напомним, российские войска сегодня ночью, 24 июля, атаковали ряд регионов Украины с использованием беспилотников типа "Шахед" и ракет.
В частности, под атакой российских "Шахедов" находился Николаев. В результате обстрела в городе возникло несколько пожаров. Информация о пострадавших не поступала.
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