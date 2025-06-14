Россияне уничтожили в Запорожье хаб с гуманитаркой: 3 млн долларов убытков

Российские оккупанты ударили по складу с гуманитарной помощью в Запорожье в ночь на 14 июня. Убытки оценили в 3 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как рассказал основатель общественной организации BELUGA UA Александра Белюга, по складу ударили три российских "Шахеда". "Сгорело все. Мы только получили пять фур помощи, это сто тонн", - сказал он. Убытки в результате вражеской атаки оценивают в 3 млн долларов. Команда BELUGA UA начала свою деятельность почти с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Организация оказывала помощь ВПЛ, на местах "прилетов", жителям прифронтовых зон. BELUGA UA была партнером международной организации World Central Kitchen в регионе.

