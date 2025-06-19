Россияне разрушили горсовет в Северске, где был гуманитарный пункт

Российские войска утром 18 июня нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.

По его словам, российские войска ударили по зданию Северского горсовета авиабомбой. На момент атаки в помещении не было никого, поэтому обошлось без жертв.

"На 90% разрушено здание - били КАБами, обвалились конструкции. Никто не пострадал, был сторож, но спрятался в безопасном месте", - рассказал Воробьев.

Он отметил, что последние годы здание горсовета служило как пункт выдачи гуманитарной поддержки для жителей Северска. Из-за российского удара локацию изменят, однако в целом ее расположение не будут сообщать.

Новый гуманитарный пункт обещают запустить со следующей недели, вероятно, 23 июня.