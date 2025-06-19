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Россияне разрушили горсовет в Северске, где был гуманитарный пункт

Северск, Донецкая область, Четверг 19 июня 2025 21:35
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Россияне разрушили горсовет в Северске, где был гуманитарный пункт Иллюстративное фото: россияне разрушили здание горсовета в Северске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска утром 18 июня нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.

Как сообщает РБК-Украина, в комментарии "Вільному Радіо" рассказал глава Северской ГВА Алексей Воробьев.

По его словам, российские войска ударили по зданию Северского горсовета авиабомбой. На момент атаки в помещении не было никого, поэтому обошлось без жертв.

"На 90% разрушено здание - били КАБами, обвалились конструкции. Никто не пострадал, был сторож, но спрятался в безопасном месте", - рассказал Воробьев.

Он отметил, что последние годы здание горсовета служило как пункт выдачи гуманитарной поддержки для жителей Северска. Из-за российского удара локацию изменят, однако в целом ее расположение не будут сообщать.

Новый гуманитарный пункт обещают запустить со следующей недели, вероятно, 23 июня.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 19 июня Россия запустила против Украины более сотни беспилотников. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 88 дронов.

А в ночь на 18 июня было выпущено по Украине 58 дронов с разных направлений. Были зафиксированы попадания в 9 локациях. Основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская области и Запорожье.

В частности, из-за атаки в Запорожье вспыхнули пожары, повреждены дома и автомобили. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Кроме того, россияне уничтожили отделение "Новой почты" в Запорожье.

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