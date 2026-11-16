Россия ударила по двум предприятиям Чернигова: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты в понедельник, 16 ноября, ударили по предприятиям в Чернигове. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского и сообщение пресс-службы Черниговского горсовета.

"Враг атаковал 2 предприятия города. Предварительно один человек пострадал", - рассказал Брижинский.

В горсовете сообщили, что в результате вражеского удара по двум частным предприятиям в Чернигове по состоянию на сейчас известно о двух погибших и четырех пострадавших.

Напомним, 16 ноября Россия атаковала предприятия в двух областях Украины. В Днепре в результате удара вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под атакой оказались объекты агрологистики и упаковки.

Кроме того, сегодня утром россияне повторно атаковали энергетические объекты ДТЭК в Одесской области. В результате удара без света остались 52,2 тысячи семей.