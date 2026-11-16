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Росія вдарила по двох підприємствах Чернігова: є загиблі та поранені

13:28 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по двох підприємствах Чернігова: є загиблі та поранені Фото: українські рятувальники (facebook.com DSNSKyiv)
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Російські окупанти в понеділок, 16 листопада, вдарили по підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського і допис пресслужби Чернігівської міськради.

"Ворог атакував 2 підприємства міста. Попередньо одна людина постраждала", - розповів Брижинський.

У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого удару по двох приватних підприємствах у Чернігові станом на зараз відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

Оновлено о 14:25

У поліції Чернігівської області повідомили, що на місці "прильотів" працює слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління та всі екстрені служби.

Росія вдарила по двох підприємствах Чернігова: є загиблі та пораненіРосія вдарила по двох підприємствах Чернігова: є загиблі та пораненіРосія вдарила по двох підприємствах Чернігова: є загиблі та пораненіРосія вдарила по двох підприємствах Чернігова: є загиблі та поранені

Правоохоронці документують наслідки атаки по мирному населенню, фіксують пошкодження та збирають докази.

"Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 16 листопада Росія атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі внаслідок удару спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині під атакою опинилися об’єкти агрологістики та пакування.

Крім того, сьогодні вранці росіяни повторно атакували енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару без світла залишилися 52,2 тисячі родин.

Зазначимо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія готується до нового масованого удару по Україні.

За його словами, інформація про підготовку такої атаки надходить уже кілька днів. Серед імовірних цілей росіян залишаються об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.

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