РФ готовит новый массированный удар по Украине, - Воздушные силы

Украина уже несколько дней получает предупреждение о подготовке России к новому удару. Среди возможных целей остается энергетика и критическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната в телеэфире.

По словам Игната, российские стратегические бомбардировщики могут в течение половины дня перелететь на европейскую часть России, откуда враг может готовить следующий удар.

Он отметил, что информация о подготовке новой атаки поступает уже несколько дней. Поэтому такие сообщения не являются неожиданными для украинских военных.

Игнат подчеркнул, что Россия не отказалась от намерений избивать по энергетическим объектам и критической инфраструктуре Украины. Поэтому силы обороны готовятся к возможной атаке.

В то же время, Украина рассчитывает на усиление военной помощи от партнеров. В частности, речь идет о боеприпасах для зенитных пушек и самолетов, а также ракетах малого и среднего радиуса действия.