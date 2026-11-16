РФ атаковала предприятия в двух областях Украины, есть пострадавшие

Россия атаковала предприятия сразу в двух областях. В Днепре вспыхнул пожар на пищевом предприятии, а в Одесской области под удар попали агрологистика и упаковка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера .

"Враг атаковал предприятие пищевой промышленности в Днепре. Там загорелся пожар", - сообщил Ганжа.

Информацию о пострадавших в Днепре выясняют. В сети пишут, что под удар мог попасть завод "Олейна".

На Одесщине тоже не без последствий. "Враг нанес серию ударов по объектам гражданской инфраструктуры области. На данный момент известно о двух пострадавших", - сообщил Кипер.

По его данным, под удар попали предприятия агрологистики и упаковочной промышленности.

"На местах работают все соответствующие службы. Последствия атаки уточняются", - добавил глава Одесской ОВА.

Напомним, Россия готовит новый массированный удар, об этом предупредил спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

По его словам, сведения о подготовке поступают уже несколько дней. Среди возможных целей остается энергетика и критическая инфраструктура.