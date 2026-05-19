Россияне дважды за ночь ударили по Харькову, под завалами дома может быть человек

Ночью 19 мая российские войска атаковали беспилотниками Холодногорский и Новобаварский районы Харькова. Вспыхнули пожары, повреждены более 10 жилых домов. Двух человек спасли, еще один может находиться под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова .

Первая волна

Первые удары зафиксированы в Холодногорском и Новобаварском районах. В Новобаварском районе дрон попал в объект гражданской инфраструктуры - возник пожар. На местах сразу начали работу соответствующие службы.

Повторная атака

Около пяти утра оккупанты повторно атаковали Новобаварский район.

Загорелись два частных дома, еще более десяти повреждены. Из одного дома спасены два человека - 47-летний мужчина, который получил ранение стеклом, и 50-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс.

Фото: последствия атаки на Харьков (t.me/synegubov)

Еще один человек может находиться под завалами, продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Обновлено в 6:45

В Новобаварском районе 73-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате удара вражеского беспилотника. Пострадавшая получила медицинскую помощь, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.