Россия ударила по детской площадке в Херсоне: есть погибший и раненые

В среду, 27 мая, российские оккупанты ударили по детской площадке в Херсоне. Есть погибший, пострадали мужчина, а также женщина с двумя маленькими детьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВА Ярослава Шанько и сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Шанько рассказал, что россияне атаковали из реактивной системы залпового огня Корабельный район города в 17.30. Под удар попала детская площадка, где отдыхали родители с детьми.

"Пострадали 36-летняя мама с двумя дочками 6 и 3 лет. Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения", - отметил он.

Шанько добавил, что сейчас все трое пострадавших находятся под наблюдением медиков.

Прокудин сообщил, что в результате обстрела Херсона также погиб мужчина, личность которого сейчас устанавливается.

Кроме того, 50-летний мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение ноги.

Напомним, сегодня в результате удара россиян по Одесскому району были повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей.

Пострадали 11 человек, восемь из них госпитализировали. Среди раненых шестеро мужчин, трое женщин и двое детей в возрасте 11 и 12 лет.