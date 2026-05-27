Силы ПВО сбили сотни дронов за ночь, но атака продолжается, - ПС

Россияне устроили новую воздушную атаку на Украину в ночь на 27 мая. Враг выпустил 163 беспилотника, среди которых есть реактивные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

Детали атаки

В ночь на 27 мая, начиная с 18:00 26 мая,армия РФ запустила 163 ударных беспилотника. Среди них:

"Шахеды", в том числе реактивные

"Гербера"

"Италмас"

дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запускались с направлений Курск, Брянск, Орел, Миллерово и Шаталово.

Как отражали атаку

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 150 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на четырех локациях.

В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.