Силы ПВО сбили сотни дронов за ночь, но атака продолжается, - ПС
Россияне устроили новую воздушную атаку на Украину в ночь на 27 мая. Враг выпустил 163 беспилотника, среди которых есть реактивные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Детали атаки
В ночь на 27 мая, начиная с 18:00 26 мая,армия РФ запустила 163 ударных беспилотника. Среди них:
- "Шахеды", в том числе реактивные
- "Гербера"
- "Италмас"
- дроны-имитаторы типа "Пародия".
Запускались с направлений Курск, Брянск, Орел, Миллерово и Шаталово.
Как отражали атаку
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 150 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на четырех локациях.
В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.
