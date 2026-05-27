Силы ПВО сбили сотни дронов за ночь, но атака продолжается, - ПС

08:49 27.05.2026 Ср
Россия атаковала Украину с разных направлений
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 150 российских дронов (Getty Images)
Россияне устроили новую воздушную атаку на Украину в ночь на 27 мая. Враг выпустил 163 беспилотника, среди которых есть реактивные.

Детали атаки

В ночь на 27 мая, начиная с 18:00 26 мая,армия РФ запустила 163 ударных беспилотника. Среди них:

  • "Шахеды", в том числе реактивные
  • "Гербера"
  • "Италмас"
  • дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запускались с направлений Курск, Брянск, Орел, Миллерово и Шаталово.

Как отражали атаку

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 150 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на четырех локациях.

В Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ опровергли информацию об использовании россиянами "радиоактивных дронов".

Также начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как во время одной из атак на Киев российские оккупанты использовали до 90% дронов-имитаторов.

А еще в ВС сообщали об остром дефиците ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T, с которым столкнулась Украина.

В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено предприятие
В Чернигове прогремело минимум 15 взрывов, повреждено предприятие
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Кот, корреспондент РБК-Украина