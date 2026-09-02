В Киеве начался пожар после атаки РФ

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Утром 2 сентября в Голосеевском районе Киева продолжается ликвидация пожара после новой попытки удара со стороны России.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.