Россия ударила по складам под Киевом, начался сильный пожар
Вечером 1 сентября Россия снова атаковала Киевщину дронами. В Бучанском районе повреждены склады, на месте загорелся пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.
"Враг не прекращает терроризировать Киевщину. Атаки БПЛА продолжаются уже шестые сутки", - отметил Ткаченко.
В результате очередной атаки в Броварском районе пострадала женщина 1971 года рождения. Она получила ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, в Броварском районе поврежден частный дом. Информацию о масштабах повреждений уточняют.
В Бучанском районе в результате российского удара повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар. В настоящее время спасатели работают на месте и ликвидируют возгорание.
Отдельно о последствиях атаки сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь.
По его словам, в селе Чайки зафиксировали попадания. На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, 1 сентября Россия запустила по Украине 99 ударных дронов, из них 72 были реактивными. Украинская ПВО сбила или подавила 82 БПЛА, в том числе 57 реактивных – 79,17% от их общего количества.
Вечером в столице также работала ПВО, в Святошинском районе зафиксировали падение обломков дронов и возгорание на открытой территории вблизи частных домов.