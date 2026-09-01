ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по складам под Киевом, начался сильный пожар

22:28 01.09.2026 Вт
2 мин
Российские атаки не прекращаются уже шестые сутки подряд
aimg Мария Науменко
Россия ударила по складам под Киевом, начался сильный пожар Фото: спасатели работают на месте российского удара (t.me/dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вечером 1 сентября Россия снова атаковала Киевщину дронами. В Бучанском районе повреждены склады, на месте загорелся пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

"Враг не прекращает терроризировать Киевщину. Атаки БПЛА продолжаются уже шестые сутки", - отметил Ткаченко.

В результате очередной атаки в Броварском районе пострадала женщина 1971 года рождения. Она получила ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Броварском районе поврежден частный дом. Информацию о масштабах повреждений уточняют.

В Бучанском районе в результате российского удара повреждены складские помещения. После атаки там возник пожар. В настоящее время спасатели работают на месте и ликвидируют возгорание.

Отдельно о последствиях атаки сообщил исполняющий обязанности Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь.

По его словам, в селе Чайки зафиксировали попадания. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, 1 сентября Россия запустила по Украине 99 ударных дронов, из них 72 были реактивными. Украинская ПВО сбила или подавила 82 БПЛА, в том числе 57 реактивных – 79,17% от их общего количества.

Вечером в столице также работала ПВО, в Святошинском районе зафиксировали падение обломков дронов и возгорание на открытой территории вблизи частных домов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Киевская область Дрони
Новости
Шестой день тревог. Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и грозит ли это Западу
Шестой день тревог. Как долго РФ может интенсивно бить по Киеву и грозит ли это Западу
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году