Россия уничтожила два таунхауса в Вишневом Киевской области
Россияне во вторник вечером, 1 сентября, атаковали Вишневое в Киевской области дронами. В результате вражеской атаки в городе разрушены два таунхауса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
"В результате вражеской атаки ударным БпЛА в Вишневом Бучанского района произошло разрушение конструкций и возник пожар в двух таунхаусах", - говорится в сообщении.
После атаки на место происшествия оперативно прибыли спасатели, разведка и ликвидация пожара. Пока они разбирают завалы.
"Спасатели продолжают работы на месте происшествия - проводят разбор завалов и обследование разрушенных конструкций. Предварительно погибшие не обнаружены. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Обстрелы Киевской области
Напомним, что вечером 1 сентября россияне атаковали также Броварской район. В результате обстрела обстрелы был поврежден частный дом, складские помещения и возникли пожары.
Также мы писали, что утром 1 сегодня под ударами дронов оказался Киев. В результате атаки в Подольском районе возник пожар на верхних этажах 16-этажного дома.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, тактика постоянных обстрелов Киева и области может продолжаться как минимум до выборов в Госдуму России. Он также предупредил, что существует риск ударов и по западным областям.