Россия уничтожила два таунхауса в Вишневом Киевской области

Россияне во вторник вечером, 1 сентября, атаковали Вишневое в Киевской области дронами. В результате вражеской атаки в городе разрушены два таунхауса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В результате вражеской атаки ударным БпЛА в Вишневом Бучанского района произошло разрушение конструкций и возник пожар в двух таунхаусах", - говорится в сообщении.

После атаки на место происшествия оперативно прибыли спасатели, разведка и ликвидация пожара. Пока они разбирают завалы.

"Спасатели продолжают работы на месте происшествия - проводят разбор завалов и обследование разрушенных конструкций. Предварительно погибшие не обнаружены. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.