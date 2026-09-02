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Россия уничтожила два таунхауса в Вишневом Киевской области

03:48 02.09.2026 Ср
1 мин
Что известно об атаке РФ на Вишневое?
aimg Эдуард Ткач
Россия уничтожила два таунхауса в Вишневом Киевской области Фото: последствия атаки РФ по Вишневому (t.me/dsns_telegram)
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Россияне во вторник вечером, 1 сентября, атаковали Вишневое в Киевской области дронами. В результате вражеской атаки в городе разрушены два таунхауса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В результате вражеской атаки ударным БпЛА в Вишневом Бучанского района произошло разрушение конструкций и возник пожар в двух таунхаусах", - говорится в сообщении.

После атаки на место происшествия оперативно прибыли спасатели, разведка и ликвидация пожара. Пока они разбирают завалы.

"Спасатели продолжают работы на месте происшествия - проводят разбор завалов и обследование разрушенных конструкций. Предварительно погибшие не обнаружены. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Обстрелы Киевской области

Напомним, что вечером 1 сентября россияне атаковали также Броварской район. В результате обстрела обстрелы был поврежден частный дом, складские помещения и возникли пожары.

Также мы писали, что утром 1 сегодня под ударами дронов оказался Киев. В результате атаки в Подольском районе возник пожар на верхних этажах 16-этажного дома.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, тактика постоянных обстрелов Киева и области может продолжаться как минимум до выборов в Госдуму России. Он также предупредил, что существует риск ударов и по западным областям.

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