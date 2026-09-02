В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Следует отметить, что сегодня это уже вторая атака врага на Киев.

По словам мэра, на правом берегу столицы работают силы ПВО.

Новые атаки РФ на Киев и область

Несколько часов назад в городе начался пожар после удара врага. В Голосеевском районе спасатели тушили огонь.

Вчера Россия била по столице беспилотниками. Так, в Подольском районе вспыхнул пожар на верхних этажах 16-этажного дома.

Вечером 1 сентября россияне атаковали дронами Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе разрушены два таунхауса.

Тогда же в Бучанском районе под вражеские удары попали склады - на месте начался пожар. Известно, что пострадала женщина.