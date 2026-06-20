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Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по Запорожью 9 КАБами: есть погибшие

18:30 20.06.2026 Сб
1 мин
Под завалами вероятно находится человек
aimg Валерия Абабина
Россия ударила по Запорожью 9 КАБами: есть погибшие Последствия вражеской атаки на Запорожье (ivan_fedorov_zp)
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Россия нанесла 9 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Четыре человека погибли, шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По предварительным данным, россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру.

По данным ОВА, в результате атаки на Запорожье четыре человека погибли, шестеро получили ранения.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Под завалами, вероятно, находится еще один человек. Сообщения о новых последствиях продолжают поступать в экстренные службы.

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Фото: ivan_fedorov_zp

Напомним, 16 июня Россия нанесла пять ударов по Запорожью – один человек погиб, трое пострадали. Удары разрушили жилой дом и торговый центр.


8 июня вражеский дрон атаковал спальный район города – двое погибших, 15 раненых. На той же неделе КАБы попали вблизи остановки в поселке Балабино в 5 км от Запорожья – погибли три человека, ожидавшие транспорт.

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