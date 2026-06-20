Россия ударила по Запорожью 9 КАБами: есть погибшие

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Россия нанесла 9 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Четыре человека погибли, шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По предварительным данным, россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру. По данным ОВА, в результате атаки на Запорожье четыре человека погибли, шестеро получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Под завалами, вероятно, находится еще один человек. Сообщения о новых последствиях продолжают поступать в экстренные службы. Читайте также: Оккупанты ударили КАБами по Харькову, под завалами дома оказались люди Фото: ivan_fedorov_zp