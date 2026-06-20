Россия ударила по Запорожью 9 КАБами: есть погибшие
Россия нанесла 9 ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Четыре человека погибли, шестеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По предварительным данным, россияне нанесли 9 ударов КАБами по областному центру.
По данным ОВА, в результате атаки на Запорожье четыре человека погибли, шестеро получили ранения.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Под завалами, вероятно, находится еще один человек. Сообщения о новых последствиях продолжают поступать в экстренные службы.
Фото: ivan_fedorov_zp
Напомним, 16 июня Россия нанесла пять ударов по Запорожью – один человек погиб, трое пострадали. Удары разрушили жилой дом и торговый центр.
8 июня вражеский дрон атаковал спальный район города – двое погибших, 15 раненых. На той же неделе КАБы попали вблизи остановки в поселке Балабино в 5 км от Запорожья – погибли три человека, ожидавшие транспорт.