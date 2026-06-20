Росія вдарила 9 КАБами по Запоріжжю: є загиблі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Під завалами ймовірно перебуває ще одна людина. Повідомлення про нові наслідки продовжують надходити до екстрених служб.

За данними ОВА, Внаслідок атаки на Запоріжжя четверо людей загинули, шестеро отримали поранення.

Нагадаємо, 16 червня Росія завдала п'ять ударів по Запоріжжю – одна людина загинула, троє постраждали. Удари зруйнували житловий будинок і торговельний центр.

8 червня ворожий дрон атакував спальний район міста – двоє загиблих, 15 поранених. Того ж тижня КАБи влучили поблизу зупинки у селищі Балабине за 5 км від Запоріжжя – загинули троє людей, які чекали на транспорт.