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Росія вдарила 9 КАБами по Запоріжжю: є загиблі

18:30 20.06.2026 Сб
1 хв
Під завалами ймовірно перебуває людина
aimg Валерія Абабіна
Росія вдарила 9 КАБами по Запоріжжю: є загиблі Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя (ivan_fedorov_zp)
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Росія завдала 9 ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Четверо людей загинули, шестеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Попередньо, росіяни завдали 9 ударів КАБами по обласному центру.

За данними ОВА, Внаслідок атаки на Запоріжжя четверо людей загинули, шестеро отримали поранення.

Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Під завалами ймовірно перебуває ще одна людина. Повідомлення про нові наслідки продовжують надходити до екстрених служб.

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Фото: ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, 16 червня Росія завдала п'ять ударів по Запоріжжю – одна людина загинула, троє постраждали. Удари зруйнували житловий будинок і торговельний центр.

8 червня ворожий дрон атакував спальний район міста – двоє загиблих, 15 поранених. Того ж тижня КАБи влучили поблизу зупинки у селищі Балабине за 5 км від Запоріжжя – загинули троє людей, які чекали на транспорт.

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