Россияне с утра атакуют БПЛА и КАБами Запорожье и окрестности, есть погибшие и раненые
РФ продолжает терроризировать Запорожскую область дронами и КАБами. Под ударами оказались жилые дома, железнодорожная инфраструктура и гражданские объекты, есть жертвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
По его словам, первый удар по Запорожью россияне нанесли утром. В результате атаки был поврежден частный жилой дом.
За медицинской помощью обратилась 45-летняя женщина. Кроме того, повреждениям подверглась железнодорожная инфраструктура города. Ранения получил 49-летний мужчина.
Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Позже российские войска продолжили атаки беспилотниками. Один из дронов повредил объект инфраструктуры, после чего возник пожар.
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По предварительным данным, в результате этого удара также есть пострадавшие.
После 11:00 под атакой оказался поселок Балабино, расположенный в 5 километрах от Запорожья.
По предварительной информации, в результате удара погибли три человека. Также ранения получила женщина.
Повреждены частные дома.
Впоследствии Федоров уточнил, что россияне атаковали поселок КАБами.
"Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Люди, которые находились на ней, к сожалению, погибли и получили ранения", - добавил он.
Напомним, днем 6 июня российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Один из ударов пришелся по крыше супермаркета, а в жилом доме напротив вспыхнул пожар.
В результате атаки пострадали 10-летний мальчик и его отец. Ребенок получил ранение руки и был госпитализирован, мужчине также понадобилась медицинская помощь.