Дрон ударил по "спальнику" в Запорожье, есть жертвы

В понедельник, 8 июня, российский дрон попал в спальный район Запорожья, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запородской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

Сообщается, что в результате удара беспилотника по спальному району Запорожья есть погибшие и пострадавшие, число которых продолжает уточняться.

Вражеский беспилотник атаковал спальный район Запорожья, в результате чего были повреждены жилые объекты и инфраструктура. По предварительной информации, сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии количество раненых увеличилось.

Фото: обстрел Запорожья (Telegram-канал начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова)

По уточненным данным, в результате удара число раненых выросло до 15 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, медики работают на месте происшествия.

К сожалению, в результате атаки погибли два человека. Информация о последствиях уточняется, службы продолжают работать на месте удара и ликвидации последствий.

Отметим, что в ночь на 7 июня, а также утром того же дня российские войска нанесли серию ударов по Запорожью, в результате чего в городе зафиксированы перебои с электроснабжением и частичное отключение электроэнергии.

Также, во время дневной атаки на Запорожье 6 июня один из российских ударов пришелся по зданию супермаркета, в результате чего среди пострадавших оказался ребенок. По уточненной информации, попадание зафиксировано в крышу торгового объекта.