Россия узаконивает отключение связи и интернета по требованию ФСБ: что это значит для ВОТ

Операторов связи в России и на временно оккупированных территориях Украины обяжут отключать пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Россия готовится официально узаконить новый инструмент контроля, обязав операторов связи отключать пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ.

По решению президента РФ или правительства спецслужбы смогут "временно ограничивать доступ к связи" - без суда, объяснений и без всякой ответственности со стороны операторов.

"Формально - "в интересах безопасности государства", фактически - для слежки, давления и репрессий", - отмечают в ЦНС.

Для оккупированных территорий Украины это означает еще более жесткий контроль, а именно:

возможность точечно отключать связь активистам, подозреваемым в сотрудничестве с Украиной;

блокирование мессенджеров и каналов, где распространяется достоверная информация;

поиск представителей подполья по цифровым следам;

создание "зон молчания", где люди остаются без интернета и даже мобильного сигнала.

"Это еще один шаг к полной информационной изоляции ВОТ, когда вместо доступа к правде жителям оставляют только пропаганду и страх", - отмечают в ЦНС.