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Россия массированно атаковала Николаевщину: повреждены порт и предприятие, есть раненые

19:27 28.07.2026 Вт
2 мин
Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре области
aimg Елена Бджола
Россия массированно атаковала Николаевщину: повреждены порт и предприятие, есть раненые Фото: спасатели тушат пожар после атаки РФ по Николаевщине 28 июля (facebook.com DSNSMYKOL)
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Днем 28 июля Россия била по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. Есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова в Telegram, городского головы Николаева Александра Сенкевича в Telegram и Николаевской областной прокуратуры в Facebook.

РФ массированно ударила по Николаевщине

В результате комбинированной атаки России есть повреждения в местном порту и на предприятии.

"Во время воздушной атаки Силы обороны уничтожили большинство вражеских воздушных целей. В то же время зафиксированы отдельные попадания и падения обломков", - отметил Решетилов.

В Николаеве повреждены:

  • промышленное предприятие,
  • объект портовой инфраструктуры,
  • жилые дома.

Также, по его словам, в Галициновской громаде в результате падения обломков сбитого дрона поврежден частный дом.

Фото: спасатели в Николаевской области ликвидируют последствия обстрелов РФ 28 июля (facebook.com DSNSMYKOL)

"Пострадал 86-летний мужчина, которого госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", - уточнил чиновник.

Оккупанты били по домам

По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, известно о разрушении в частном секторе и в многоквартирных домах.

"Обследуем дома и определяем объем работ. Российские агрессоры продолжают террор мирного населения, атакуют жилые кварталы, хотят убить больше украинцев", - отметил он.

Кто еще пострадал

Как сообщает Николаевская областная прокуратура, в результате атаки РФ пострадали четверо гражданских лиц, начато расследование.

Предварительно установлено, что враг применил:

  • две управляемые авиационные бомбы,
  • пять крылатых ракет,
  • два реактивных беспилотных летательных аппарата.

В результате российской атаки пострадали четверо гражданских лиц. В прокуратуре уточнили, что, кроме пенсионера из Николаевского района, травмированы трое жителей Николаева - двое мужчин и женщина.

На отдельных объектах из-за атак РФ возникли пожары.

Напомним, в ночь на 27 июля Россия атаковала гражданские торговые суда в портах Николаевской области. В результате удара есть погибший и раненые.

Утром 20 июля оккупанты направили ударные беспилотники на Николаев и область. Под удары попали двое местных жителей в селе Прибугское.

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