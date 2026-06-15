Россия ударила по спасателям в Харькове, есть жертвы

"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще по меньшей мере 5 - ранены", - написал министр.



Клименко выразил слова соболезнования семьям погибших, назвав их "героями без оружия" и добавил, что "Украина, к сожалению, продолжает терять тех, кто спасает жизни".

"Массированная российская атака продолжается. Под главным ударом - Киев. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий задействованы необходимые службы", - сообщил глава МВД и призвал украинцев находиться в безопасном месте во время тревоги.



Фото: в Харькове погибли пятеро спасателей во время тушения пожара (ГСЧС Харьковщины)

Напомним, Россия накануне несколько раз атаковала Харьков. Сначала сообщалось об обстреле Харьковского художественного музея - несколько человек обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.