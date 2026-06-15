Россия ударила по спасателям в Харькове, есть жертвы

Россия осуществила повторный обстрел Харькова в результате которого погибли пятеро работников ГСЧС, которые тушили пожар после предыдущей атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще по меньшей мере 5 - ранены", - написал министр.
Клименко выразил слова соболезнования семьям погибших, назвав их "героями без оружия" и добавил, что "Украина, к сожалению, продолжает терять тех, кто спасает жизни".
"Массированная российская атака продолжается. Под главным ударом - Киев. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий задействованы необходимые службы", - сообщил глава МВД и призвал украинцев находиться в безопасном месте во время тревоги.
Напомним, Россия накануне несколько раз атаковала Харьков. Сначала сообщалось об обстреле Харьковского художественного музея - несколько человек обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.
Позже стало известно о попадании в предприятие в Холодногорском районе города. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов публиковал кадры с места, на которых видно сильный пожар - горел третий этаж здания предприятия.
Как известно, РФ в ночь на понедельник, 15 июня, также массированно атакует столицу. В Киеве многочисленные пожары: горят жилые и нежилые дома, общежитие, Киево-Печерская лавра, машины, склады и тому подобное.
Также известно, что около 140 тысяч абонентов в Киеве остались без света из-за повреждения линий электропередач в результате обстрела. Также власти уже сообщили о первых пострадавших, которых пока насчитывается до десяти.