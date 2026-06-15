Росія ударила по рятувальниках у Харкові, є жертви

Росія здійснила повторний обстріл Харкова в результаті якого загинуло п'ятеро працівників ДСНС, які гасили пожежу після попередньої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Ігора Клименка в Telegram.
"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 - поранено", - написав міністр.
Клименко висловив слова співчуття сімʼям загиблих, назвавши їх "героями без зброї" та додав, що "Україна, на жаль, продовжує втрачати тих, хто рятує життя".
"Масована російська атака триває. Під головним ударом - Київ. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків задіяні необхідні служби", - повідомив глава МВС та закликав українців перебувати в безпечному місці під час тривоги.
Нагадаємо, Росія напередодні кілька разів атакувала Харків. Спочатку повідомлялось про обстріл Харківського художнього музею - кілька людей звернулися до медиків по допомогу через гостру реакцію на стрес.
Пізніше стало відомо про влучання в підприємство в Холодногірському районі міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов публікував кадри з місця, на яких видно сильну пожежу - палав третій поверх будівлі підприємства.
Як відомо, РФ в ніч на понеділок, 15 червня, також масовано атакує столицю. У Києві численні пожежі: горять житлові та нежитлові будинки, гуртожиток, Києво-Печерська лавра, автівки, склади, тощо.
Також відомо, що близько 140 тисяч абонентів у Києві лишились без світла через пошкодження ліній електропередач в резульаті обстрілу. Також влада вже повідомила про перших постраждалих, яких поки нараховується до десяти.