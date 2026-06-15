UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія ударила по рятувальниках у Харкові, є жертви

03:04 15.06.2026 Пн
2 хв
Міністр внутрішніх справ висловив слова співчуття близьким рятувальників
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: працівники ДСНС на виклику з ліквідації наслідків атаки РФ (Getty Images)

Росія здійснила повторний обстріл Харкова в результаті якого загинуло п'ятеро працівників ДСНС, які гасили пожежу після попередньої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра внутрішніх справ Ігора Клименка в Telegram.

"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 - поранено", - написав міністр.

Клименко висловив слова співчуття сімʼям загиблих, назвавши їх "героями без зброї" та додав, що "Україна, на жаль, продовжує втрачати тих, хто рятує життя".

Читайте також: Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра

"Масована російська атака триває. Під головним ударом - Київ. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків задіяні необхідні служби", - повідомив глава МВС та закликав українців перебувати в безпечному місці під час тривоги.


Фото: в Харкові загинули п'ятеро рятувальників під час гасіння пожежі (ДСНС Харківщини)

Нагадаємо, Росія напередодні кілька разів атакувала Харків. Спочатку повідомлялось про обстріл Харківського художнього музею - кілька людей звернулися до медиків по допомогу через гостру реакцію на стрес.

Пізніше стало відомо про влучання в підприємство в Холодногірському районі міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов публікував кадри з місця, на яких видно сильну пожежу - палав третій поверх будівлі підприємства.

Як відомо, РФ в ніч на понеділок, 15 червня, також масовано атакує столицю. У Києві численні пожежі: горять житлові та нежитлові будинки, гуртожиток, Києво-Печерська лавра, автівки, склади, тощо.

Також відомо, що близько 140 тисяч абонентів у Києві лишились без світла через пошкодження ліній електропередач в резульаті обстрілу. Також влада вже повідомила про перших постраждалих, яких поки нараховується до десяти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДСНСХарківВійна в УкраїніАтака дронів