Росія ударила по рятувальниках у Харкові, є жертви

"У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 - поранено", - написав міністр.



Клименко висловив слова співчуття сімʼям загиблих, назвавши їх "героями без зброї" та додав, що "Україна, на жаль, продовжує втрачати тих, хто рятує життя".

"Масована російська атака триває. Під головним ударом - Київ. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. До ліквідації наслідків задіяні необхідні служби", - повідомив глава МВС та закликав українців перебувати в безпечному місці під час тривоги.



Фото: в Харкові загинули п'ятеро рятувальників під час гасіння пожежі (ДСНС Харківщини)

Нагадаємо, Росія напередодні кілька разів атакувала Харків. Спочатку повідомлялось про обстріл Харківського художнього музею - кілька людей звернулися до медиків по допомогу через гостру реакцію на стрес.