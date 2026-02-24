ua en ru
РФ может вернуться к мобилизации: в ОП назвали главное условие

Вторник 24 февраля 2026 11:59
UA EN RU
РФ может вернуться к мобилизации: в ОП назвали главное условие Фото: РФ может вернуться к мобилизации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская Федерация будет вынуждена вернуться к общей мобилизации, если не удастся достичь прогресса в политической плоскости, или в мирных переговорах.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

Читайте также: Путин стоит перед критическим решением по мобилизации: разведка объяснила причины

"Если не будет прогресса в политической плоскости или в мирных переговорах, Россия, вероятно, будет вынуждена снова искать ресурс через мобилизацию", - заявил Палиса.

По его словам, таким образом, ставка россиян будет делаться на количество вместо качества. Для Украины это означает лишь то, что война будет оставаться интенсивной.

Мобилизация в России

Напомним, что после успешного осеннего контрнаступления ВСУ в 2022 году Россия была вынуждена объявить мобилизацию, которая существенно ударила по рейтингам власти и была оперативно свернута.

Также ранее украинская разведка сообщала, что Россия испытывает финансовые трудности и значительные потери на фронте. Это может заставить российского диктатора Владимира Путина задуматься о паузе в войне или принятия сложных решений по мобилизации.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Россия в 2026 году планирует призвать армии более 400 тысяч человек и сформировать не менее 11 дивизий.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула тотальную принудительную мобилизацию, которая все больше напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения.

Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин создает информационные условия для восстановления ограниченного, поочередного призыва резервистов. Таким образом РФ пытается компенсировать потери на войне против Украины.

