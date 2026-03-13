ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский раскрыл тревожную для Кремля тенденцию на фронте

16:47 13.03.2026 Пт
1 мин
Кремль продолжает наступление несмотря на рекордные потери
aimg Елена Чупровская
Сырский раскрыл тревожную для Кремля тенденцию на фронте Фото: Россия несет большие потери на поле боя (Getty Images)

Три месяца подряд Россия теряет на поле боя больше солдат, чем успевает пополнять армию новобранцами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам встречи с Главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Классоном.

Читайте также: Россия наступает на Сумы? В СНБО отреагировали на вброс пропаганды Кремля

Сырский: Кремль не остановится

"Сейчас Кремль не намерен прекращать наступательные действия, хотя и несет значительные потери на поле боя, которые уже три месяца подряд превышают пополнение российской армии", - сказал Сырский.

Во время встречи он проинформировал шведского генерала о ситуации на фронте длиной 1200 км и потребности ВСУ в оружии и технике.

Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на мобилизацию 40-43 тысяч человек ежемесячно, Россия теряет до 45 тысяч - из-за побегов, ранений и ударов дронов.

Напомним, недавно ВСУ сорвали планы РФ на юге. Россия несет большие потери на поле боя, однако не отказывается от своих планов.

Между тем Зеленский отмечает, что война должна завершиться как можно скорее. Однако многое зависит от воли самой РФ.

