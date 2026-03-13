Сырский раскрыл тревожную для Кремля тенденцию на фронте

Три месяца подряд Россия теряет на поле боя больше солдат, чем успевает пополнять армию новобранцами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам встречи с Главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Классоном.

Сырский: Кремль не остановится

"Сейчас Кремль не намерен прекращать наступательные действия, хотя и несет значительные потери на поле боя, которые уже три месяца подряд превышают пополнение российской армии", - сказал Сырский.

Во время встречи он проинформировал шведского генерала о ситуации на фронте длиной 1200 км и потребности ВСУ в оружии и технике.

Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на мобилизацию 40-43 тысяч человек ежемесячно, Россия теряет до 45 тысяч - из-за побегов, ранений и ударов дронов.