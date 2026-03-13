Сырский раскрыл тревожную для Кремля тенденцию на фронте
Три месяца подряд Россия теряет на поле боя больше солдат, чем успевает пополнять армию новобранцами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам встречи с Главнокомандующим Вооруженных сил Швеции генералом Микаэлем Классоном.
Сырский: Кремль не остановится
"Сейчас Кремль не намерен прекращать наступательные действия, хотя и несет значительные потери на поле боя, которые уже три месяца подряд превышают пополнение российской армии", - сказал Сырский.
Во время встречи он проинформировал шведского генерала о ситуации на фронте длиной 1200 км и потребности ВСУ в оружии и технике.
Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на мобилизацию 40-43 тысяч человек ежемесячно, Россия теряет до 45 тысяч - из-за побегов, ранений и ударов дронов.
Напомним, недавно ВСУ сорвали планы РФ на юге. Россия несет большие потери на поле боя, однако не отказывается от своих планов.
Между тем Зеленский отмечает, что война должна завершиться как можно скорее. Однако многое зависит от воли самой РФ.