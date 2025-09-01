"Росія - це сировинний придаток, який імітує велич": в ЦПД висміяли візит Путіна в Китай

Кремль - лише постачальник ресурсів, а лідери Глобального Півдня використовують РФ для своїх технологічних і політичних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

Коваленко розкритикував уявлення російської пропаганди про рівність РФ із потужними державами. Він зазначає, що Росія сьогодні функціонує як "сировинний придаток" та "інструмент для послаблення Заходу", а не як незалежний глобальний гравець. "Путін живе фантазіями про "відродження імперії" тоді, коли лідери Глобального Півдня знають, що цього ніколи не станеться і просто качають ресурси з РФ задешево, і допомагають карлику відправляти його народ на загибель у війні, випробовуючи деякі власні технологічні рішення у зброї, імітуючи цим допомогу йому в "досягненні цілей", яких ніколи не досягне", - зазначає керівник ЦПД. Коваленко підкреслює, що рівень РФ сьогодні визначається втратою впливу на Центральну Азію, пострадянський простір і Близький Схід, а також неможливістю ефективно захистити власну територію. "Але сировинний придаток імітує велич планетарного масштабу. Особливо весело уявляти, що думає Сі про Росію, коли знаєш рівень геополітичного планування Китаю. Слабка Росія завжди була вигідна Пекіну", - підкреслює Коваленко.