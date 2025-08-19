ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Санкции разрушают энергетику России, и мирные инициативы Трампа не спасут Москву, - Reuters

США, Вторник 19 августа 2025 09:58
UA EN RU
Санкции разрушают энергетику России, и мирные инициативы Трампа не спасут Москву, - Reuters Фото: Россия теряет рынки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Дональд Трамп активно ведет переговоры по урегулированию войны России против Украины. Однако даже успешное завершение дипломатической миссии вряд ли повлияет на мировые рынки нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в материале обозревателя Рона Буссо, с 2022 года Россия столкнулась с множественными санкциями Запада, которые нанесли серьезный удар по ее нефтегазовому сектору. Доходы Москвы резко снизились, а мировой энергетический рынок изменился.

Доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 18%, а доля нефти снизилась с 30% до 3%. Евросоюз намерен полностью отказаться от российской энергетики к 2027 году.
Санкции разрушают энергетику России, и мирные инициативы Трампа не спасут Москву, - Reuters

В то же время Индия увеличила закупки российской нефти до 38% от общего импорта против 16% в 2021 году. Китай и Турция также значительно нарастили объемы поставок.
Санкции разрушают энергетику России, и мирные инициативы Трампа не спасут Москву, - Reuters

Низкие шансы на мир и энергетические последствия

Полное мирное соглашение в Украине остается маловероятным. Трамп выступает за всеобъемлющее урегулирование, но его подход вызывает разногласия между США, Украиной и Европой.

Даже в случае временного прекращения боевых действий Европа не вернется к закупкам российского газа и нефти при сохранении власти Путина. До войны ЕС обеспечивал почти половину экспорта российской нефти и 75% газа.

Администрация Трампа могла бы ослабить часть санкций в одностороннем порядке. Однако такой шаг, скорее всего, встретит сопротивление в Конгрессе без заключения широкого мирного соглашения.

Вероятные сценарии и политика санкций

Более вероятный исход - провал Трампа в попытках достичь сделки. В этом случае США могут усилить санкции, особенно против покупателей российской нефти.

Однако сам Трамп уже отложил введение "вторичных санкций" против Китая, заявив об успешных переговорах с Путиным. Индия, напротив, уже столкнулась с тарифами - в августе Трамп поднял пошлины на ее товары до 50% из-за закупок российской нефти.

Несмотря на это, снижение закупок Индией компенсируется ростом поставок в Китай. Для глобального рынка это не стало шоком.

Китай как ключевой игрок

Решающим фактором остается Китай, который рассматривает отношения с Москвой как стратегические. Пекин не собирается существенно снижать импорт российской нефти.

Китайские и российские компании создали целую сеть поставок через танкеры и страховые компании, позволяющую обходить западные санкции.

Средний уровень американских тарифов на китайские товары уже достиг 55%. Новые ограничения могут ударить по американским потребителям и вызвать ответные меры Пекина, например ограничение экспорта редкоземельных металлов.

Рынок с запасом прочности

Мировые энергетические рынки сейчас имеют значительный запас устойчивости. Международное энергетическое агентство прогнозирует переизбыток нефти на 1,76 млн баррелей в сутки в 2025 году и на 3 млн баррелей в 2026 году.

Рынок сжиженного природного газа также быстро растет: новые мощности вводятся в США, Катаре, Канаде и других странах. К 2030 году мировое производство LNG может вырасти до 800 млн тонн в год.

Даже если Трамп усилит давление на Россию, это вряд ли серьезно отразится на глобальных поставках. Мирный процесс в Украине остается ключевым фактором для политики, но не для энергетики, отмечается в публикации Reuters.

Напомним, 18 августа прошли переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Трамп заявил, что в течение нескольких недель станет ясно, прекратится ли война России против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить санкции против России в случае провала переговоров Москвой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта Дональд Трамп
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия