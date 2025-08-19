Санкции разрушают энергетику России, и мирные инициативы Трампа не спасут Москву, - Reuters

Президент США Дональд Трамп активно ведет переговоры по урегулированию войны России против Украины. Однако даже успешное завершение дипломатической миссии вряд ли повлияет на мировые рынки нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в материале обозревателя Рона Буссо, с 2022 года Россия столкнулась с множественными санкциями Запада, которые нанесли серьезный удар по ее нефтегазовому сектору. Доходы Москвы резко снизились, а мировой энергетический рынок изменился.

Доля российского газа в импорте ЕС упала с 45% в 2021 году до 18%, а доля нефти снизилась с 30% до 3%. Евросоюз намерен полностью отказаться от российской энергетики к 2027 году.



В то же время Индия увеличила закупки российской нефти до 38% от общего импорта против 16% в 2021 году. Китай и Турция также значительно нарастили объемы поставок.



Низкие шансы на мир и энергетические последствия

Полное мирное соглашение в Украине остается маловероятным. Трамп выступает за всеобъемлющее урегулирование, но его подход вызывает разногласия между США, Украиной и Европой.

Даже в случае временного прекращения боевых действий Европа не вернется к закупкам российского газа и нефти при сохранении власти Путина. До войны ЕС обеспечивал почти половину экспорта российской нефти и 75% газа.

Администрация Трампа могла бы ослабить часть санкций в одностороннем порядке. Однако такой шаг, скорее всего, встретит сопротивление в Конгрессе без заключения широкого мирного соглашения.

Вероятные сценарии и политика санкций

Более вероятный исход - провал Трампа в попытках достичь сделки. В этом случае США могут усилить санкции, особенно против покупателей российской нефти.

Однако сам Трамп уже отложил введение "вторичных санкций" против Китая, заявив об успешных переговорах с Путиным. Индия, напротив, уже столкнулась с тарифами - в августе Трамп поднял пошлины на ее товары до 50% из-за закупок российской нефти.

Несмотря на это, снижение закупок Индией компенсируется ростом поставок в Китай. Для глобального рынка это не стало шоком.

Китай как ключевой игрок

Решающим фактором остается Китай, который рассматривает отношения с Москвой как стратегические. Пекин не собирается существенно снижать импорт российской нефти.

Китайские и российские компании создали целую сеть поставок через танкеры и страховые компании, позволяющую обходить западные санкции.

Средний уровень американских тарифов на китайские товары уже достиг 55%. Новые ограничения могут ударить по американским потребителям и вызвать ответные меры Пекина, например ограничение экспорта редкоземельных металлов.

Рынок с запасом прочности

Мировые энергетические рынки сейчас имеют значительный запас устойчивости. Международное энергетическое агентство прогнозирует переизбыток нефти на 1,76 млн баррелей в сутки в 2025 году и на 3 млн баррелей в 2026 году.

Рынок сжиженного природного газа также быстро растет: новые мощности вводятся в США, Катаре, Канаде и других странах. К 2030 году мировое производство LNG может вырасти до 800 млн тонн в год.

Даже если Трамп усилит давление на Россию, это вряд ли серьезно отразится на глобальных поставках. Мирный процесс в Украине остается ключевым фактором для политики, но не для энергетики, отмечается в публикации Reuters.