Атака дронов на Польшу может быть частью учений РФ и Беларуси, - Зеленский

По его словам, с часу ночи украинские военные фиксировали движение российских дронов в направлении границы с Польшей.

Зеленский подчеркнул, что это была не случайность или ошибка, а целенаправленное движение.

"Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины от общего числа. Просчитана российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге - как сложно было с этим справиться", - отметил он.

Президент рассказал, что Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием российским дронам.

"Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными", - добавил Зеленский.



В то же время он отметил, что по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции действиями глобальных лидеров на ее атаки.

"Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Границы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений", - подчеркнул президент.