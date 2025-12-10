ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия начала новые политические кампании против Украины: данные разведки

Украина, Среда 10 декабря 2025 14:49
UA EN RU
Россия начала новые политические кампании против Украины: данные разведки Фото: президент Владимир Зеленский и руководитель СВР Олег Иващенко (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запускает политические кампании, которые направлены на дестабилизацию ситуации в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

По словам Зеленского, он заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко об актуальной внешнеполитической ситуации и процессах внутри России.

Украинская разведка предоставила подробные данные о росте зависимости российских компаний и государственных структур от Китая - от инвестиций и технологий до влияния на политические решения.

Отдельно Иващенко доложил о политических кампаниях, которые Россия запускает для дестабилизации ситуации в Украине.

"Будем противодействовать и блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу. Отдельно обсудили активность внешней разведки Украины в работе для возвращения украинских детей и обмена пленных", - пишет Зеленский.

Фейки российской пропаганды о ВСУ

В начале ноября российская пропаганда уже запускала фейковые сообщения о якобы окружении Купянска, распространяя в соцсетях видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом. В этих видео "военные ВСУ" вымышленно говорили о "критической ситуации" в городе.

В конце месяца пропагандисты взялись за новый фейк - заявили, что российские войска якобы зашли в Гуляйполь в Запорожье. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти выдумки, отметив, что группы оккупантов, которые пытались прорваться в город, были уничтожены украинскими Силами обороны.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин также заверил, что никаких подтверждений этим заявлениям нет, а командование вовремя приняло необходимые стабилизационные меры.

Кроме того, в TikTok массово разгоняли видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных возле Покровска". Большинство роликов имели подписи на иностранных языках, а аккаунты, которые их распространяли, оказались частью координированной сети, созданной для продвижения кремлевских нарративов среди иностранной аудитории, о чем сообщили в ЦПИ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте