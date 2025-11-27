ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Невозможно юридически". Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной

Россия, Четверг 27 ноября 2025 17:00
UA EN RU
"Невозможно юридически". Путин придумал новую причину не договариваться о мире с Украиной Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы хочет договориться о мире с Украиной, но сделать это "невозможно юридически".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время общения с журналистами.

"Конечно, мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно. Невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет, тот пусть и ведет переговоры. Нам нужно, чтобы наши решения были международно признаны основными международными игроками", - отметил диктатор.

Глава Кремля заявил, что в случае пребывания определенных территорий под российским суверенитетом нарушение договоренностей будет означать нападение на РФ. Или, добавил он, это будет восприниматься как попытка вернуть территорию, которая законно принадлежит Украине.

"Это разные вещи, поэтому нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня. Надеюсь, что в будущем мы сможем договориться с Украиной", - подчеркнул российский диктатор.

Он также напомнил о наличии мирных планов и США, и Европы, но в очередной раз остановился на вопросе выборов в Украине.

"Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорил. Я считаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент потерял свой легитимный статус", - заявил Путин.

Заявления Путина о завершении войны

Напомним, 27 ноября Путин заявил, что согласится на прекращение боевых действий только тогда, когда Украина выведет свои войска с оккупированных территорий. В противном случае, заявил диктатор, Россия добьется этого военным путем.

Кроме того, Путин заявил, что страна-агрессор согласна на то, чтобы так называемый "мирный план" из 28 пунктов США был положен "в основу будущих договоренностей".

Диктатор отметил, что проекта мирного договора якобы не было, а был "набор вопросов" для обсуждения и окончательной формулировки. По его словам, 28 пунктов США появились после так называемого "мирного плана", который обсуждался еще до саммита на Аляске.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Украина мирный план США
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает