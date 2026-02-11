ua en ru
РФ разгоняет фейки об украинцах на Олимпийских играх, которым упростили допинг-контроль

Среда 11 февраля 2026 04:55
UA EN RU
РФ разгоняет фейки об украинцах на Олимпийских играх, которым упростили допинг-контроль Фото: фейки роспропаганды добрались до Олимпийских игр-2026 (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Роспропаганда распространяет в соцсетях фейки "телесюжеты" об украинцах на Олимпийских играх-2026, замаскированные под материалы иностранных медиа. В частности, речь идет о якобы ослаблении допинг-контроля для спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации" в Telegram.

Читайте также: "Заявление дочери Кубрика" об украинских детях оказалось очередным вбросом РФ

По данным ЦПД, в сети активно разгоняется ложная информация о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы "упростило допинг-контроль для украинской сборной".

Пропагандисты утверждают, что такое решение объяснили "психологическим стрессом из-за войны" и возможным употреблением спортсменами седативных препаратов. Эти утверждения подаются как якобы официальная позиция международных спортивных структур.

Кроме того, распространяется еще один фейк - вымышленная история о том, что переводчик украинской сборной в Италии якобы стал "52-м переводчиком, который сбежал от делегации" за последние месяцы. По версии российских ресурсов, после общения с журналистами он якобы исчез, оставив телефон в отеле, чтобы избежать отслеживания.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что обе истории полностью сфальсифицированы. WADA не принимало никаких решений о смягчении допинг-контроля для украинских спортсменов. Также нет никаких официальных подтверждений истории о "побеге переводчика" украинской делегации.

В ЦПД отметили, что фейки традиционно появились сначала в российских Telegram-каналах, после чего их подхватила сеть пропагандистских аккаунтов для масштабирования в информационном пространстве.

Характерным признаком этой кампании является имитация телевизионных сюжетов западных медиа, что должно создать впечатление достоверности вымышленных историй. В Центре напомнили, что ранее уже опровергали подобные информационные вбросы, в частности фейковый сюжет о якобы изолированном поселении украинских спортсменов во время Олимпиады.

По оценке ЦПД, цель кампании - дискредитировать украинских спортсменов на международной арене и подорвать поддержку Украины со стороны европейского сообщества.

Фейки РФ

Как известно, страна-агрессор постоянно придумывает фейки об Украине и украинцах, используя это как элемент гибридной войны. Кроме настройки собственно россиян против украинцев пропагандисты часто пытаются подстрекать украинское общество, настроить людей друг против друга, вызвать недоверие населения к власти, военным и тому подобное.

Например, недавно сообщалось, как РФ распространяла в соцсетях короткие видео, созданные искусственным интеллектом, на которых бойцы ВСУ, работники ТЦК, полицейские или депутаты выглядели очень толстыми - целью этой кампании было сформировать отвращение у украинцев.

РБК-Украина писало также, что в соцсетях распространяется очередной фейк российской пропаганды о якобы "национальном сопротивлении" проведению мобилизации в Харькове.

