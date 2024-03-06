Россия продолжает использование авиации даже несмотря на риск ее сбития ВСУ, - ISW

Ведомство ссылается на информацию издания Forbes, согласно которой российские истребители Су-34 в сопровождении Су-35 осуществляют по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров.

5 марта New York Times сообщила, что российская тактика меняется в сторону интенсификации операций в воздушном пространстве и что "более агрессивная" воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам в последнее время продвинуться вперед в восточной Украине.

Эти отчеты свидетельствуют о том, что российские военно-воздушные силы поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, вероятно, готовы мириться с рисками для самолетов.

"Российское командование решило, что положительные эффекты от таких воздушных операций, перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий. Российские войска использовали удары управляемых авиабомб для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются повторить такой эффект для поддержки наступательных операций, продолжающихся на других участках фронта", - говорится в отчете ISW.

Институт также добавил, что по данным Forbes, Силы обороны Украины используют французские планерные бомбы Armement Air-Sol Modulaire (AASM Hammer) после того, как Франция начала поставлять Украине по 50 таких бомб в месяц в январе 2024 года.

"Ранее украинские силы наносили удары планерными бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM), предоставляемых США. Однако поставки этих бомб прекратились из-за недавней заморозки американской помощи Украине", - говорится в отчете ISW.

ВСУ уничтожают российскую авиацию

За последние две недели украинские Воздушные силы уничтожили рекордное количество российских самолетов за столь короткий период с начала полномасштабной войны.

Так, 17 февраля Силы обороны уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35, а уже 18 февраля "приземлили" еще один Су-34.

На следующий день защитники сбили еще два российских самолета на востоке. Еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.

Кроме того, 23 февраля над Азовским морем Силы обороны сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Еще два Су-34 были сбиты 27 февраля. А 29 февраля украинские войска уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще два Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

1 марта украинские воины уничтожили еще один Су-34, а 2 марта также был ликвидирован самолет этой марки.

Таким образом за 14 дней Воздушные силы уничтожили 15 российских самолетов.

В ВСУ сообщили, что из-за стремительного "сушкопада", число авиаударов врага за последние две-три недели сократилось в полтора-два раза.

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