Россия продолжит удары по критически важным объектам для населения Украины, - Клименко

Киев, Вторник 23 сентября 2025 17:18
Россия продолжит удары по критически важным объектам для населения Украины, - Клименко Фото: Игорь Клименко, глава МВД (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты не будут прекращать удары по украинским объектам, которые являются критически важными для жизнеобеспечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Telegram.

По словам Клименко, у него была содержательная встреча с временной поверенной в делах Украины в США Джулией Дэвис.

В частности, они обсудили дальнейшую поддержку органов системы МВД. Особый акцент был на полученной от США помощи для защиты объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

"Очевидно, что враг и дальше будет наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения населения. Это тактика террора России против гражданских, и мы должны быть готовы к любым сценариям", - добавил министр.

Он также уточнил, что сотрудничество Украины и США позволяет усиливать возможности МВД по всем направлениям.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия снова начала концентрировать свои удары на украинских энергетических объектах. В частности, под атаку попала ТЭЦ в Киевской области.

Также глава украинского государства отмечал, что Украина будет отвечать на российские удары по энергетике. По его словам, "просто терпеть в темноте никто не будет".

