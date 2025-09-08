ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия снова концентрирует свои удары на энергетике, - Зеленский

Киев, Понедельник 08 сентября 2025 20:14
UA EN RU
Россия снова концентрирует свои удары на энергетике, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вновь начали атаковать украинские объекты энергетической инфраструктуры. Украина будет отвечать на такие удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел Ставку верховного главнокомандующего, во время которой обсуждались в первую очередь технологические вопросы. Речь о наличии систем ПВО и ракет к ним, графике производства и графике поставок.

Еще одним вопросом, который подняли на Ставке, была защита критической инфраструктуры и в первую очередь энергетики.

"Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши есть и будут, но главное - это стабильность системы", - отметил Зеленский.

Он добавил, что также на Ставке были доклады об украинском производстве дронов: качество дронов и количественные показатели.

Президент поблагодарил всех производителей, которые увеличивают поставки, в том числе и дальнобойного оружия.

Были также доклады о ситуации на фронте и обеспечении украинских защитников. Больше всего внимания уделили Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Обсуждались и постоянные удары РФ по Херсону, и жесткие активные действия в приграничье Сумской области.

Ночная атака

Напомним, российские оккупанты в ночь на 8 сентября снова массированно атаковали Украину дронами.

В Киевской области на этом фоне начались проблемы со светом. Позже стало известно, что враг ударил по объекту тепловой генерации в Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине Ракетный удар Атака дронов Отключение света
Новости
Правительство Франции отправили в отставку: почему это случилось и объявит ли Макрон новые выборы
Правительство Франции отправили в отставку: почему это случилось и объявит ли Макрон новые выборы
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России