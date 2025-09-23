Росія продовжить удари по критично важливих об'єктах для населення України, - Клименко

Російські окупанти не припинятимуть ударів по українських об'єктах, які є критично важливими для життєзабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в Telegram .

За словами Клименка, у нього була змістовна зустріч із тимчасовою повіреною у справах України в США Джулією Девіс.

Зокрема, вони обговорили подальшу підтримку органів системи МВС. Особливий акцент був на отриманій від США допомозі для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

"Очевидно, що ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення. Це тактика терору Росії проти цивільних, і ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - додав міністр.

Він також уточнив, що співпраця України та США дає змогу посилювати можливості МВС за всіма напрямами.