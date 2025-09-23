ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія продовжить удари по критично важливих об'єктах для населення України, - Клименко

Київ, Вівторок 23 вересня 2025 17:18
UA EN RU
Росія продовжить удари по критично важливих об'єктах для населення України, - Клименко Фото: Ігор Клименко, голова МВС (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти не припинятимуть ударів по українських об'єктах, які є критично важливими для життєзабезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в Telegram.

За словами Клименка, у нього була змістовна зустріч із тимчасовою повіреною у справах України в США Джулією Девіс.

Зокрема, вони обговорили подальшу підтримку органів системи МВС. Особливий акцент був на отриманій від США допомозі для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

"Очевидно, що ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення. Це тактика терору Росії проти цивільних, і ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - додав міністр.

Він також уточнив, що співпраця України та США дає змогу посилювати можливості МВС за всіма напрямами.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знову почала концентрувати свої удари на українських енергетичних об'єктах. Зокрема, під атаку потрапила ТЕЦ у Київській області.

Також глава української держави зазначав, що Україна відповідатиме на російські удари по енергетиці. За його словами, "просто терпіти в темряві ніхто не буде".

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Російська Федерація Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів Енергетики
Новини
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
В ОП назвали час зустрічі Зеленського і Трампа
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує