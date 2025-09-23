Росія продовжить удари по критично важливих об'єктах для населення України, - Клименко
Російські окупанти не припинятимуть ударів по українських об'єктах, які є критично важливими для життєзабезпечення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в Telegram.
За словами Клименка, у нього була змістовна зустріч із тимчасовою повіреною у справах України в США Джулією Девіс.
Зокрема, вони обговорили подальшу підтримку органів системи МВС. Особливий акцент був на отриманій від США допомозі для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
"Очевидно, що ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення. Це тактика терору Росії проти цивільних, і ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - додав міністр.
Він також уточнив, що співпраця України та США дає змогу посилювати можливості МВС за всіма напрямами.
Удари РФ по енергетиці України
Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знову почала концентрувати свої удари на українських енергетичних об'єктах. Зокрема, під атаку потрапила ТЕЦ у Київській області.
Також глава української держави зазначав, що Україна відповідатиме на російські удари по енергетиці. За його словами, "просто терпіти в темряві ніхто не буде".