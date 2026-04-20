Запуск "Дружбы" запланирован на вторник, - СМИ

21:45 20.04.2026 Пн
2 мин
Возобновление работы "Дружбы" может открыть Украине доступ к необходимому финансированию
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дружба (wikipedia.org)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан увязал разблокирование финансовой помощи Украине с восстановлением поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Во вторник ожидаются ключевые технические испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: Мадьяр сделал заявление о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

Украина ждет возвращение нефти

Во вторник запланированы технические испытания трубопровода, который до повреждения в январе обеспечивал поставки нефти в Венгрию и Словакию.

По данным источников, знакомых с ситуацией, именно восстановление работы этого маршрута рассматривается как критический фактор для дальнейших решений в ЕС.

Ожидается, что запуск "Дружбы" может разблокировать доступ Украины к необходимому финансированию.

Условие Венгрии и позиция ЕС

Кредит для Украины был одобрен лидерами Евросоюза еще в декабре, однако его предоставление до сих пор сдерживается позицией Будапешта. Виктор Орбан связал поддержку с возобновлением нефтяных поставок.

В воскресенье венгерское правительство заявило о готовности снять блокировку уже на этой неделе, если транзит будет восстановлен. Вопрос планируют обсудить на уровне послов ЕС.

Давление из-за нехватки средств

Финансирование остается критически важным для Украины на фоне продолжающейся войны.

Дополнительную нагрузку создает сокращение поддержки со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году. По оценкам, имеющихся ресурсов Киеву может хватить только до июня.

Словакия смягчает позицию

Словакия заявила о намерении не нарушать единство ЕС в вопросе кредита, отказавшись от прежних угроз блокирования.

Ранее премьер Роберт Фицо критиковал ситуацию вокруг трубопровода "Дружба" и обвинял Владимира Зеленского в затягивании ремонта, однако Киев отверг эти заявления.

Отказ от российской нефти

После 2022 года большинство стран ЕС прекратили закупки российской нефти, однако Венгрия и Словакия получили временные исключения.

Еврокомиссия планирует полностью свернуть оставшиеся поставки не позднее конца 2027 года.

Напоминаем, что по имеющейся информации, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" могут восстановиться уже в ближайшее время, поскольку в настоящее время продолжается подготовка инфраструктуры к возобновлению работы после продолжительной паузы.

Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию