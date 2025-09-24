Венгрия взбунтовалась против Трампа, отказываясь прекращать закупки российской нефти

По его словам, Венгрия как государство без выхода к морю лишена возможности строить терминалы для СПГ или напрямую подключаться к мировому рынку.

"Мы - страна без выхода к морю. Было бы прекрасно, если бы мы имели доступ к морю, могли построить НПЗ или терминал СПГ и подключиться к глобальному рынку. Но это не так", - сказал Сийярто в интервью ATV из Нью-Йорка.

Приказ Трампа

Ранее Трамп, встречаясь с Владимиром Зеленским в ООН, заявил, что может использовать свои хорошие отношения с Виктором Орбаном, чтобы попросить Венгрию прекратить закупки российской нефти.

Однако венгерский министр четко дал понять, что это невозможно.

Ситуация подчеркивает сложное положение Будапешта, который одновременно поддерживает связи и с Трампом, и с Владимиром Путиным. В то же время ЕС испытывает трудности с преодолением сопротивления Венгрии и Словакии в вопросе ужесточения санкций против российских энергоносителей.

Реакция Европы

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отметил иронию в том, что именно Трамп обратился с этим требованием к ближайшим союзникам США в ЕС.

"Если господин Орбан почувствует давление со стороны Дональда Трампа и наконец начнет использовать другие источники энергии - это будет позитивным развитием с точки зрения Европы", - сказал Вадефуль в эфире Deutschlandfunk.

Тем временем Еврокомиссия рассматривает торговые меры, направленные против импорта российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который снабжает Венгрию и Словакию.

Альтернативные маршруты

Критики указывают, что правительство Орбана с 2022 года увеличило закупки российской нефти и газа и недостаточно работает над диверсификацией. Венгрия предпочитает российскую нефть альтернативным поставкам через Хорватию, считая тарифы слишком высокими и возможности трубопровода ограниченными.

Словакия, получающая часть поставок через Венгрию, заявила, что перед отказом от российской нефти должны быть обеспечены надежные альтернативы. Обе страны имеют временные исключения из санкций ЕС на закупки российской нефти по трубопроводам.

Евросоюз в данный момент обсуждает 19-й пакет санкций, в который могут войти ограничения против компаний из Индии и Китая, участвующих в схемах торговли российской нефтью.