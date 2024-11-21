Россия пригрозила Польше из-за новой базы НАТО: в МИДе страны отреагировали

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По словам Вронского, база предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, особенно из стран-изгоев. В частности, речь идет о странах, которые строят свою политику на том, что они постоянно кому-то угрожают.

"Эти страны заявляют, что собираются на кого-либо напасть и считают, что такой политический разбой - это их способ ведения политики", - подчеркнул он.

По его мнению, если Россия возобновит свои угрозы, значит, в будущем США и НАТО придется усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга. В частности, и о расширении возможностей базы в Редзиково, о котором уже говорил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Вронский отметил, что в Польше существует общий консенсус - как среди граждан, так и всех политических сил - о том, что восточный фланг НАТО должен иметь наилучшую противовоздушную защиту.

База НАТО в Польше

Около недели назад на севере Польши, в поселке Редзиково, была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore. Тогда Сикорский рассказал, что идея ее создания принадлежала бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему. Однако строительство базы началось во время каденции Барака Обамы и продолжалось при президентстве Дональда Трампа. А завершено было под руководством Джо Байдена.

Вчера глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его ведомство ведет переговоры с руководством НАТО о расширении сферы применения базы в польском Редзиково, ведь она занимается противоракетной обороной.