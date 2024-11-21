Приоритетная цель. Россия начала угрожать Польше из-за открытия базы США

В Польше недавно была открыта база противоракетной обороны США Aegis Ashore. Российская Федерация (РФ) пригрозила Варшаве "потенциальным поражением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикер Министерства иностранных дел (МИД) России Марию Захарова, которую цитирует " Ура.ру ".

"База противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", – заявила она.

В том же числе Захарова добавила, что Штаты якобы продолжают провоцировать Россию и способствовать "нарастанию напряженности и стратегических рисков".

База США в Польше

На севере Польши, в поселке Редзиково в Поморском воеводстве, 13 ноября торжественно открыли базу противоракетной обороны США Aegis Ashore.

На церемонии присутствовали ключевые представители польских властей, в том числе президент Анджей Дуда, министр обороны Владислав Косиняк-Камиш и министр иностранных дел Радослав Сикорский. Со стороны Штатов посетили адмирал ВМС Стюарт Манш и посол Марк Бжезинский.

Как отметил Сикорский, идея создания базы принадлежала президенту США-республиканцу Джорджу Бушу-младшему. Ее строительство началось при демократе Бараке Обаме, продолжалось при президентстве Дональда Трампа, а завершение проекта состоялось под руководством Джо Байдена.

Угрозы России

Россия неоднократно использовала риторику угроз, в том числе ядерных, как элемент своей внешней политики, особенно после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Кремль пытается запугать как Украину, так и ее международных союзников, демонстрируя готовность к эскалации.

Кроме ядерных намеков, Россия активно распространяет обычные угрозы, в частности в виде дестабилизации в других странах, шантажа энергетическими ресурсами и кампаний по дезинформации.