Росія пригрозила Польщі через нову базу НАТО: у МЗС країни відреагували

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами Вронського, база призначена для боротьби з балістичними ракетами, особливо з тих країн, які є державами-ізгоями. Зокрема, мова про країни, які будують свою політику на тому, що вони постійно комусь погрожувати.

"Ці країни заявляють, що збираються на когось напасти і вважають, що такий політичний розбій - це їхній спосіб ведення політики", - підкреслив він.

На його думку, якщо Росія відновить свої погрози, це означає, що в майбутньому США і НАТО доведеться посилити протиповітряну оборону всього східного флангу. Зокрема, і про розширення можливостей бази в Редзіково, про яке вже говорив глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Вронський зазначив, що в Польщі існує загальний консенсус - як серед громадян, так і серед усіх політичних сил - про те, що східний фланг НАТО повинен мати якнайкращий протиповітряний захист.

База НАТО у Польщі

Близько тижня тому на півночі Польщі, у селищі Редзіково, було відкрито базу протиракетної оборони США Aegis Ashore. Тоді Сікорський розповів, що ідея її створення належала колишньому президенту США Джорджу Бушу-молодшому. Однак будівництво бази почалось під час каденції Барака Обами і тривало за президентства Дональда Трампа. А завершено було під керівництвом Джо Байдена.

Вчора глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його відомство веде переговори з керівництвом НАТО про розширення сфери застосування бази в польському Редзіково. Адже вона займається протиракетною обороною.