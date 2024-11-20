Польша хочет расширить применение одной из баз НАТО из-за угрозы вражеских ракет

Министерство национальной обороны Польши ведет переговоры с руководством НАТО о расширении сферы применения базы в польском Редзиково. Она занимается противоракетной обороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

"Нынешние угрозы и происходящее за восточной границей побуждают нас к дальнейшему расширению сферы эксплуатации этой базы", - заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

По его словам, ведутся переговоры в рамках НАТО с союзниками и партнерами Польши. Он также отметил, что возможности, предоставляемые базой в Редзиково, уникальны в масштабе возможностей всего НАТО.

Следует также отметить, что база, о которой речь, была официально открыта только 13 ноября этого года. Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Однако в США заявляли, что, несмотря на то, что база расположена вблизи российских границ, она не способна взорвать военно-стратегический потенциал России. Заявлялось, что база будет служить обороне Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

База Редзиково находится в 165 км от границы с Россией, там расположены три системы вертикального пуска MK 41 VLS, каждая из которых оснащена восемью контейнерами с ракетами SM-3 IIA (в общей сложности 24 ракеты), радар SPY-1D (V) и система управления огнем. (FCS). Это второй такой объект в Европе, с 2016 года в районе населённого пункта Девесела в Румынии действует первая американская база наземного базирования ПРО Aegis.

Избиение российских ракет

Украина неоднократно обращалась в Польшу и Румынию с просьбой помочь сбивать российские ракеты и дроны над ее территорией, направляющиеся в сторону этих стран. Однако для этого требуется разрешение от НАТО, в частности США, пока сдерживает принятие решения.