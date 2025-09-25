ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В посольстве РФ отреагировали на дроны в аэропорту Дании: что заявили

Четверг 25 сентября 2025 16:08
UA EN RU
В посольстве РФ отреагировали на дроны в аэропорту Дании: что заявили Фото: в посольстве РФ отреагировали на дроны в аэропорту Дании (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В российском посольстве в Копенгагене назвали "постановочной провокацией" залет беспилотников в страну и опровергли предположения Дании о причастности РФ к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство России в Дании в Telegram.

В комментарии посольства отмечается, что обвинения России в причастности к ситуации с дронами, которые нарушили работу датских аэропортов, являются спекуляциями.

"Очевидно, что инциденты с нарушением работы датских аэропортов являются постановочной провокацией", - заявили российские дипломаты.

Как утверждают в посольстве, "эти события будут использованы как повод для дальнейшей эскалации напряженности в пользу сил, которые стремятся максимально затянуть войну в Украине и расширить ее на другие страны".

"Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о своей причастности к этим событиям", - говорится в заявлении дипмиссии.

Дроны в Дании

Напомним, в ночь на 25 сентября над датскими аэропортами в Ольборге, Эсбьерге, Сеннерборге и над авиабазой Скридструп зафиксировали неизвестные беспилотники.

Из-за дронов в воздушном пространстве аэропорт Ольборга на несколько часов приостановил работу.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал появление неизвестных беспилотников над страной, в частности вблизи военных объектов, гибридной атакой. Также он сообщил, что запуск дронов был осуществлен "профессиональными операторами".

Перед тем 22 сентября аэропорт в Копенгагене временно прекратил работу на четыре часа из-за появления беспилотников в воздушном пространстве аэропорта.

А на следующий день датская полиция сообщила, что БпЛА, которые парализовали аэропорт, управлял "компетентный оператор".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Дрони
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"