Интернет-блэкауты: Россия возглавила мировой антирейтинг в 2025 году
По итогам 2025 года Россия вышла на первое место в мире по масштабам отключений интернета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.
Согласно данным мониторинговых платформ, суммарная продолжительность интернет-блэкаутов в РФ за год составила 37 166 часов.
Экономические потери от ограничений доступа к сети оцениваются в 11,9 млрд долларов.
Для сравнения, Венесуэла, которая заняла второе место в этом рейтинге, в течение года провела без интернета 5 952 часа - то есть в шесть раз меньше, чем Россия.
"Такой разрыв трудно не назвать показательным для страны, которая годами декларирует стремление к "цифровому суверенитету", - отмечают в ЦПД.
Масштабы интернет-отключений в РФ уже нельзя объяснить стандартными аргументами о "борьбе с мошенничеством" или "соображениями безопасности". Как объясняют аналитики Центра, речь идет о системном подходе, который охватывает десятки регионов и постепенно превращается в привычную практику государственного управления.
"Отключения интернета в России окончательно превратились в инструмент государственной политики. Во время отключений доступны только ресурсы из одобренного кремлем "белого списка", - подчеркивают в ЦПД.
Аналитики уверены: это сознательная стратегия власти РФ, направленная на достижение полной цифровой изоляции населения.
Цифровой контроль в РФ
Ранее РБК-Украина писало о том, что РФ усиливает контроль над соцсетями.
В Совете Федерации РФ блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропагандистскую рекламу. Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы.
Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.
Также сообщалось об усилении контроля над жителями Крыма - там интернет могут отключить без предупреждения.
В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства.
Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.